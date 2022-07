Incidente a Balduina, l’appello: “Mia nonna investita da un pirata della strada, cerco testimoni” “Cerchiamo testimoni che abbiano assistito all’investimento nel quale è rimasta coinvolta mia nonna”. È il messaggio del nipote di una donna travolta ieri da un’auto pirata lungo via della Balduina.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna anziana è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato in via della Balduina all'incrocio con via Attilio Friggeri. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 14 luglio, in zona Balduina, nel quadrante Nord della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 19.30 quando la donna stava attraversando la strada, camminando sulle strisce pedonali, quando, improvvisamente, un'automobile l'ha travolta e, senza fermarsi a prestarle soccorso, ha proseguito la marcia, urtando un'altra vettura parcheggiata in strada. Il conducente o la conducente alla guida si sono poi dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, senza prima accertarsi delle condizioni nelle quali si trovava la donna. Fortunatamente non è grave.

Pirata della strada in fuga a Balduina

Sul posto in viale della Balduina, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è intervenuto il personale sanitario, che l'ha presa in carico e l'ha fatta salire sull'ambulanza. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto le verifiche di rito e hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I vigili urbani stanno cercando di risalire a modello e targa della macchina, per individuarne il proprietario ed accertare le sue responsabilità. Il nipote della donna ha lanciato un appello sui social network, per chiedere a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti per raccontare l'accaduto.

"Cerchiamo testimoni"

"Cerchiamo testimoni che abbiano assistito all'investimento nel quale è rimasta coinvolta mia nonna – ha spiegato Luca, il nipote della donna – se qualcuno avesse visto qualcosa vi chiederei la cortesia di contattarmi". Di aiuto alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che, qualora presenti, potrebbero aver immortalato l'auto in fuga.

