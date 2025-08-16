Incendio tra Moricone e Montelibretti, vigili del fuoco ancora al lavoro

Anche oggi proseguono le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del rogo che ha distrutto il capannone di un’azienda agricola in via dell’Osteria del Moricone, all’incrocio con la strada provinciale 22 B, chilometro 9.

Incendio nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto, tra Moricone e Montelibretti. Anche oggi proseguono le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del rogo che ha distrutto il capannone di un'azienda agricola in via dell'Osteria del Moricone, all'incrocio con la strada provinciale 22 B, chilometro 9. Stando a quanto comunicano i vigili del fuoco, all'interno dei circa mille metri quadrati del capannone c'erano diversi quintali di plastica da imballaggio per frutta e verdura. Nel rogo, inoltre, sono stati avvolti dalle fiamme anche alcuni mezzi di trasporto della ditta e anche la parte esterna dell'azienda.

La sala operativa del comando provinciale di Roma, si legge in una nota, ha chiesto il supporto, oltre che dei mezzi dei vigili del fuoco di Montelibretti, anche del Comando di Rieti, che ha inviato una propria squadra sul posto. Il personale inviato ha spento l'incendio e oggi sta procedendo alla bonifica dell'area interessata. A causa delle altissime temperature, tra l'altro, è crollata anche una parte del capannone. Sul posto anche le forze dell'ordine. Non si segnalano feriti.

La sala operativa, si legge ancor in una nota, "ha inviato sull'intervento dell'azienda agricola anche il funzionario di servizio ed il personale GOS con i mezzi di movimento terra (ruspe) per la bonifica della parte esterna dell'area".