Incendio nella stanza di una Rsa a Genzano: morto un uomo rimasto gravemente ustionato

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri davanti alla Rsa di Genzano

Un incendio è divampato all'interno della residenza sanitaria assistenziale Istituto San Giovanni di Dio in via Fatebenefratelli nel Comune di Genzano di Roma, nella zona dei Castelli Romani. Un uomo di settantasei anni è morto a seguito delle gravissime ustioni riportate. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre. Sul posto nella struttura sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia.

L'incendio divampato da un accendino

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 17.30. L'incendio è divampato all'interno di una stanza di una Rsa di Genzano di Roma, che si trova al civico 3 di via Fatebenefratelli, per cause ancora in corso di accertamento. La vittima è un uomo di settantasei anni, un paziente che era ricoverato da tempo per problemi sia fisici che psichici, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Pare che l'anziano, sdraiato, stesse maneggiando un accendino, quando ha preso fuoco il pigiama, le fiamme hanno bruciato anche il cucino e il letto. Ha riportato ustioni gravissime, a seguito delle quali è deceduto. Insieme a lui c'erano altre due persone, che fortunatamente sono rimaste illese.

Le fiamme non hanno danneggiato la stanza

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono giunti i pompieri, che hanno raggiunto l'Rsa in fiamme e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. L'incendio è stato estinto in poco tempo e sono stati fatti gli accertamenti per verificare l'agibilità della struttura. Da quanto è emerso le fiamme non hanno danneggiato la stanza. Presenti sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri della stazione di Genzano di Roma, che hanno ascoltato alcune persone e svolto le verifiche di competenza, per ricostruire la dinamica dei fatti. Al vaglio le responsabilità dei gestori della struttura.