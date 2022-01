Incendio nella notte in via Nomentana, distrutto un appartamento Poco dopo la mezzanotte di oggi, al quinto piano di via Nomentana, è divampato un incendio. Non si registrano feriti, ma l’appartamento è completamente distrutto.

A cura di Beatrice Tominic

Nella scorsa notte, 40 minuti dopo la mezzanotte del 12 gennaio, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Nomentana per placare un incendio scoppiato in un appartamento al quinto piano, all'interno di una palazzina di 7: non si registrano feriti, ma l'abitazione è rimasta distrutta. Le fiamme sono divampate nella zona a nord est della città di Roma, a pochi passi dalla fermata della metropolitana B di Sant'Agnese Annibaliano nel quartiere Trieste, nella zona universitaria che comprende alcune sedi dell'università di Roma Sapienza e la biblioteca dell Luiss Guido Carli nel civico 126, dove via Nomentana incrocia viale XXI Aprile, dietro l'ambasciata dell'Afghanistan.

Le squadre dei pompieri, la 6A e la 1A, una volta allertati, hanno raggiunto subito il luogo dell'incendio e hanno spento le fiamme con il supporto di un'autoscala, due autobotti e il Capoturno provinciale, anche se sul luogo sono giunti anche un carro teli e uno degli autoprotettori. Nessuna persona è rimasta coinvolta, non si contano feriti né intossicati, ma l'appartamento da cui hanno avuto origine le fiamme è completamente distrutto.

Incendio ieri, 11 gennaio, in un deposito giudiziario

Nelle prime ore della mattina di ieri, 11 gennaio, invece, è divampato un incendio all'interno dello stabile del deposito giudiziario nella zona fra Torre Spaccata e Torre Maura, nel territorio ad est di Roma, in via Ruderi di Casa Calda al civico 49. Qui le fiamme sono partite dagli uffici e si sono propagate all'interno della struttura: i danni provocati sono stati numerosi, ma le automobili costudite nel parcheggio del deposito non sono state coinvolte e non si sono registrate, neppure in questo caso, persone ferite.