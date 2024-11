video suggerito

Incendio nel parcheggio di Ferrovie: 16 auto e un furgone avvolti dalle fiamme Il rogo nel quartiere di Colli Aniene, invaso dal fumo e dove l’aria è diventata irrespirabile. L’incendio sembra essere dalle prime informazioni raccolte di origine dolosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un inferno di fuoco si è sviluppato questa notte all'interno del parcheggio di Italferr, società al cento per cento controllata da Ferrovie dello Stato. Il rogo si è sviluppato al civico 101 di via Vito Giuseppe Galati nel quartiere di Colli Aniene. Il fumo ha invaso le strade con un'alta colonna di fumo nero, e molti residenti si sono svegliati attorno alle 4.30 del mattino non capendo cosa stesse accadendo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi e un carro Autoprotettori e le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino attorno alle 7.30. Da quanto si apprende non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica: il rogo appare senza dubbio di origine dolosa, e non è escluso si tratti di un attentato dimostrativo.