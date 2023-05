Incendio in un capannone in zona Collatina: in fiamme anche l’ex pista di pattinaggio sul ghiaccio I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio divampato in un capannone in via Grotta di Gregna a Roma. Non si esclude che dentro ci siano persone.

A cura di Alessia Rabbai

Le immagini dell’incendio in via Grotte di Gregna, zona Tiburtina (frame dal video di Welcome to Favelas)

Un incendio è divampato in un capannone abbandonato in via Grotta di Gregna, in zona Collatina a Roma. Ad andare a fuoco una struttura fatiscente e abbandonata, solitamente frequentata da persone senzatetto, non è chiaro al momento se dentro ci sia qualcuno. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 maggio. Al Numero Unico delle Emergenze 112 sono diverse chiamate da parte di residenti e passanti, che hanno sentito un odore acre, visto le fiamme alzarsi dal capannone e una fitta colonna di fumo nero levarsi verso il cielo.

I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme

Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono intervenuti quattro mezzi di soccorso. I pompieri una volta arrivati hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento. Non esclude al momento che dentro possano trovarcisi delle persone. I pompieri infatti non sono ancora riusciti ad entrare dentro a causa del tetto in pvc, che si è surriscaldato. Il calore ha provocato la caduta di frammenti incendiati.

Oggi in via Tiburtina fumo e fiamme dai tombini

Un altro incendio è divampato in zona Tiburtina a Roma, dove in via Tiburtina all'altezza di via Portonaccio fumo e fiamme sono usciti dai tombini stradali. Non è chiaro cosa li abbia originati, ma ciò ha richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, mettendo in sicurezza l'area circostante. Da tombini e grate era come se si originassero dei "geyser" di fumo e fiamme e ciò ha richiesto la chiusura temporanea della strada. L'ipotesi è che l'incendio sia stato originario da cavi elettrici che scorrono al di sotto del manto stradale. Gli accertamenti sono in corso.