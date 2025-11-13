Incendio in un appartamento, poliziotti salvano donna invalida intrappolata tra fumo e fiamme

I due poliziotti che hanno salvato una donna anziana da un incendio

Un’anziana di 88 anni è stata salvata questa mattina da due agenti di polizia durante un incendio scoppiato in un appartamento di via Rotellini, nel quartiere Tor de' Cenci a Roma. Le fiamme si sono sviluppate in un’abitazione al quinto piano di uno stabile, da cui usciva una densa colonna di fumo visibile dalla strada. Non si registrano feriti.

L'allarme dei residenti: "C'è una donna anziana e invalida"

La segnalazione è arrivata via radio ai due poliziotti del commissariato di Spinaceto, Fabio e Salvatore, in tarda mattinata. Raggiunto il palazzo i vicini li hanno avvisati della presenza di una donna anziana, sola e invalida, a cui è impossibile muoversi in autonomia. I due agenti si sono diretti immediatamente ai piani alti, dove la porta dell’appartamento era chiusa. Forzato l’ingresso, si sono trovati di fronte a locali ormai pieni di fumo. La donna, Maria, era seduta e disorientata, incapace di avvicinarsi all’uscita.

L'anziana salvata e affidata a un vicino

Gli agenti l’hanno presa di peso e portata fuori dall’alloggio, accompagnandola lungo le scale fino all’atrio dello stabile, dove è stata affidata a un vicino. Dopo aver messo in sicurezza l’anziana, i due poliziotti sono rientrati nell’appartamento per verificare che non ci fossero altre persone coinvolte. Hanno disattivato la corrente elettrica e aperto le finestre, nel tentativo di ridurre la concentrazione di fumo in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno poi spento le fiamme e bonificato gli ambienti.

Incendio a Spinaceto: nessun ferito

La donna, pur scossa, non ha riportato ustioni né ferite evidenti. Ha rifiutato il trasporto in ospedale e ha atteso l’arrivo della figlia, che è giunta sul posto poco dopo. Restano da chiarire le cause dell’incendio: secondo la polizia, l’origine delle fiamme non sarebbe al momento definita e le verifiche dei vigili dovranno stabilire da quale stanza siano partite.