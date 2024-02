Incendio in un appartamento a Roma, fiamme nella notte: tre persone ferite trasportate in ospedale Tre persone sono rimaste ferite questa notte in un incendio divampato nel quadrante nord ovest della capitale. L’appartamento, al primo piano, è stato dichiarato inagibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto d'archivio.

Le fiamme sono divampate questa notte, fra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio 2024, a Roma, nel quadrante di Roma nord ovest. L'incendio è scoppiato poco dopo le 23 all'interno di un appartamento che si trova al primo piano di un palazzo in via Federico Borromeo, a Montespaccato. Sono tre le persone rimaste ferite nel rogo, immediatamente trasportate in ospedale.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scoppiato l'incendio, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi si sono immediatamente messi al lavoro per spegnere le fiamme. Prima, però, hanno portato in salvo un uomo rimasto intrappolato all'interno dell'abitazione. Già fuori, invece, le altre due persone coinvolte. Oltre a loro anche gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno preso subito in carico le tre persone rimaste ferite che si trovava all'interno dell'abitazione.

Il trasporto d'emergenza in ospedale

Per le tre persone che si trovavano all'interno dell'appartamento è subito stato organizzato il trasferimento in ospedale. I tre sono stati visitati e curati dagli infermieri e dai medici del pronto soccorso. Secondo le prime informazioni, nessuno si troverebbe in pericolo di vita.

Appartamento inagibile: le cause del rogo

Nel frattempo sono continuate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Le fiamme sono scoppiate nel balcone, dove si trovavano accatastati diversi materiali di scarto. In breve tempo, però, le fiamme si sono diffuse in tutta l'abitazione. Ma continuano gli accertamenti per chiarire le esatte cause del rogo. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.