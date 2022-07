Incendio in appartamento, otto persone intossicate: due trasportate all’ospedale in codice rosso Ieri sera un incendio è divampato in una palazzina a Tor Bella Monaca: otto intossicati, di cui 2 gravi. Interdetti cinque appartamenti, gravemente danneggiati.

A cura di Beatrice Tominic

È successo ieri sera, 14 luglio luglio, poco prima delle 23 nella zona ad est della capitale, nel quartiere di Tor Bella Monaca: un incendio è divampato all'interno di un appartamento e in breve tempo si è diffuso su tutto il piano, colpendo anche altre abitazioni. Verso le 22.50 la Sala Operativa, dopo essere stata allertata, ha prontamente inviato diverse squadre di vigili del fuoco al civico 71 di viale Paolo Ferdinando Quaglia.

Le fiamme sono divampate all'interno di una appartamento, al sesto ed ultimo piano fuori terra di una palazzina che si trova a circa un chilometro dalla fermata della metro C Grotte Celoni, a sei fermate dal capolinea di Monte Compatri/Pantano. Sul luogo, per le operazioni di spegnimento, sono arrivati subito quattroo Aps, due autobotti, un’autoscala, carro autoprotettori, carro teli e alcuni funzionario di servizio.

I soccorsi: otto persone coinvolte

Nell'incendio divampato ieri sera sono rimaste coinvolte diverse persone. A seguito delle inalazioni del fumo del rogo, si contano otto condomini rimasti intossicati. Sul posto, per questa ragione, sono arrivati in breve tempo anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza due dei condomini, quelli che si trovavano nelle condizioni più critiche, in ospedale. Una volta arrivati al pronto soccorso,, i medici e gli infermieri hanno valutato le loro condizioni di salute gravi, assegnando un codice rosso. Numerosi e ingenti, infine, i danni materiali alle abitazioni: all'interno della palazzina coinvolta nell'incendio, sono interdetti i cinque appartamenti che si trovano ai piani più alti del palazzo.