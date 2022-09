Incendio distrugge una villa a Mazzano Romano: le fiamme bruciano anche la casa confinante Alba di fuoco a Mazzano Romano, dove un incendio è divampato all’interno di una villa in strada vicinale Monte San Pietro. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

A cura di Alessia Rabbai

La villa distrutta dall’incendio a Mazzano Romano

Un inendio è divampato all'interno di una villa in strada vicinale Monte San Pietro a Mazzano Romano. Il rogo si è originato la mattina presto di giovedì primo settembre. Non è chiaro da cosa siano partite le fiamme, ancora da stabilire le cause che hanno provocato l'incendio. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 5, quando le fiamme si sono sprigionate all'interno della villa nel territorio della provincia a Nord di Roma. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma all'altezza del civico 8 sono intervenute tre squadre (25/A,5/A,31A), due autobotti e il carro degli autoprotettori. I pompieri una volta sul posto hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Da quanto si apprende fortunatamente non è rimasto coinvolto nessuno e non ci sono state persone che hanno avuto bisogno di cure mediche.

I vigili del fuoco in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme e hanno messo in sicurezza l'area. Sono in corso gli accertamenti, per stabilire le cause che hanno provocato l’incendio. Una volta estinto il rogo i vigili del fuoco sono entrati all'interno della villa per fare la conta dei danni e verificarne la stabilità. La struttura è stata gravemente colpita dall'incendio e le fiamme, che si sono propagate nell'area circostante, hanno danneggiato anche all’abitazione confinante. Presenti in supporto alle operazioni e per gli accertamenti di loro competenza anche i carabinieri della Compagnia di Bracciano e il personale sanitario del 118 sul posto con un'ambulanza.