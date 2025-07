Incendio distrugge il chiosco “Sponda Montesacro” a Roma: le fiamme propagate da due moto

Questa mattina un incendio ha distrutto un altro chiosco a Roma: si tratta dello “Sponda Montesacro”, che si trova in via Valsolda. Le fiamme si sarebbero propagate da due moto parcheggiate.

Nella giornata di oggi, venerdì 25 luglio 2025, un incendio ha distrutto un altro chiosco a Roma: si tratta dello "Sponda Montesacro", che si trova in via Valsolda. Il rogo è divampato dopo quello che ha distrutto il "Chiosco Vittorio" che è situato all'interno dei Giardini Nicola Calipari in piazza Vittorio. Nel caso del chiosco Sponda Montesacro, le fiamme si sarebbero propagate da due moto parcheggiate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della stazione Viale Libia.

Stando alle informazioni rivelate fino a questo momento, il rogo è esploso alle 8 del mattino. Le fiamme sarebbero partite da due moto parcheggiate, che ne sono uscite completamente carbonizzate. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Viale Libia che sono stati supportati dai colleghi del nucleo operativo Parioli. Sono stati svolti tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Non è esclusa alcuna ipotesi: né quello di un possibile malfunzionamento né l'origine dolosa. Le indagini sono rese complesse dal fatto che non sono presenti telecamere e non ci sarebbero nemmeno testimoni. Sulla base degli elementi raccolti questa mattina si cercherà quindi di capire cosa sia successo e anche se vi sia un collegamento o meno con l'altro incendio che ha distrutto il Chiosco Vittorio. Nelle prossime ore potrebbero quindi esserci aggiornamenti sulla vicenda.