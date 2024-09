video suggerito

Incendio devasta cantiere navale a Fiumicino: decine di imbarcazioni distrutte Le fiamme si sono sviluppate all'alba nell'area di tremila metri quadri sul fiume Tevere. A lavoro i vigili del fuoco con diverse squadre. Non risultano esserci feriti.

A cura di Redazione Roma

Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina all'interno di un cantiere navale sulle sponde del Tevere nella zona di Fiumicino, più precisamente in via Col Moschin. Le fiamme hanno avvolto decine di barche nell'area, molte ricoverate per l'inverno fungendo il cantiere anche da rimessaggio, e il capannone dove avvengono i lavori sui natanti.. Si tratta di un'area circa tremila metri quadri lungo la foce del fiume di Roma. Da quanto si apprende non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono a lavoro per domare l'incendio ormai dall'alba. Sul posto tre squadre con l'ausilio di due autobotti, il carroschiuma, l'autoscala e il carro autoprotettori. Ancora da chiarire le origini del rogo, se sia trattato di un gesto doloso o di un incidente. Un'alta colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza.