Incendio alle porte di Tivoli: case minacciate ed elicotteri in azione Un vasto incendio si è sviluppato all’alba alle porte di Tivoli. In azione vigili del fuoco e protezione civile con il sostegno di due elicotteri. Dopo ore di lavoro la situazione è tornata sotto controllo. Interrotta la circolazione ferroviaria a causa del fumo, mentre molti cittadini sono stati svegliati dall’odore dell’incendio e dal fumo entrato nelle loro abitazioni.

Un vasto incendio ha interessato dalle prime ore della mattinata di oggi – giovedì 12 agosto – l'area di di Monte Catillo alle porte di Tivoli in provincia di Roma. L'ampio rogo, da cui si è alzata una colonna di fumo visibile anche dalle propaggini Est della capitale, è ora stato messo sotto controllo dopo ore di lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. Mentre diverse squadre erano a lavoro sul fronte del fuoco, due elicotteri hanno scaricato quintali d'acqua sul bosco per spegnere le fiamme facendo diversi passaggi sul bosco divorato dal fuoco, mentre centinaia di cittadini preoccupati osservavano le operazioni di spegnimento dalle proprie abitazioni, ormai invase dal fumo.

L'area dell'incendio sotto costante monitoraggio

Ora l'area è tenuta sotto osservazioni, per evitare che nuovi possibili focolai si accendano dalle ceneri, si contano i danni. Paura per i cittadini che abitano più vicini alla zona interessata che si sono visti all'alba le case invase dal fumo e le fiamme farsi sempre più vicine. Ancora non è chiara l'origine dell'incendio, ma non si esclude che si possa trattare di un gesto doloso, che ha cancellato ettari di verde all'interno di un'area che è Riserva Naturale.

Traffico ferrovia interrotto sulla Fl2 Roma-Avezzano

Il fumo trasportato dal vento ha costretto anche all'interruzione temporanea del traffico ferroviario per Tivoli. Stop anche per la linea Fl2 del trasporto ferroviario regionale Roma-Tivoli-Avezzano, per un incendio sviluppatosi a ridosso dei binari. Il traffico dei convogli è stato interrotto tra la stazione di Marcellina e quella di Tivoli.