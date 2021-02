in foto: Un vigile del fuoco impegnato nelle operazioni di spegnimento

Un incendio è divampato nella notte all'interno del supermercato Eurospin di Rignano Flaminio. Il rogo è scaturito oggi, venerdì 5 febbraio, quando ancora il Comune alle porte di Roma era avvolto nell'oscurità. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un bagliore ha brillato nel buio, con le fiamme che in breve tempo si sono diffuse all'interno dei locali all'altezza del chilometro 33 di via Flaminia. Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono intervenute sei mezzi, che hanno lavorato per domare l'incendio. Sul posto presente anche il funzionario di servizio, il personale sanitario arrivato in ambulanza, Italgas e i carabinieri, per gli accertamenti di loro competenza. Da quanto si apprende fortunatamente non risultano persone ferite o intossicate. Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri si sono adoperati per la messa in sicurezza dell'area coinvolta e hanno fatto la conta dei danni: i locali sono stati dichiarati inagibili. Pare che il rogo sia stato provocato da un tentativo di furto all'interno del supermercato, non andato però a buon fine e i ladri si sono dati alla fuga. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo di Ostia e della Compagnia di Bracciano.

Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per un tentato suicidio in via Labicana

Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati in un intervento all'interno di un'abitazione in via Labicana, all'intersezione con via Merulana, in zona San Giovanni, dove un uomo ha tentato il suicidio. Momenti di tensione, una vicenda che fortunatamente si è conclusa senza risvolti gravi al termine delle operazioni delle forze dell'ordine. Per soccorrerlo è stato necessario infatti l'intervento della Polizia di Stato, mentre quattro pattuglie dei vigili urbani hanno gestito il traffico nel quadrante interessato. Al termine dell'intervento l'uomo è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Giovanni Addolorata, per gli accertamenti del caso.