Incendio a Prati Fiscali: asciugatrice prende fuoco, donna soccorsa in codice rosso Un’asciugatrice in fiamme ha provocato un incendio in un appartamento a Prati Fiscali. I vigili del fuoco hanno salvato due cani e soccorso un’anziana, poi trasportata in ospedale con codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è stata trasportata in ospedale con codice rosso, a seguito di un incendio all'interno di un appartamento al di sotto del suo in via Giuseppe Valmarana, zona Prati Fiscali a Roma. Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 agosto in un'abitazione al secondo piano di un palazzo che si trova al civico 6. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono scaturite da un elettrodomestico, un'asciugatrice che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, presumibilmente a seguito di un cortocircuito, si è incendiata. In breve tempo si sono diradate all'interno dell'appartamento e il fumo ha raggiunto anche quello sovrastante, dove appunto si trovava la donna.

Arrivata la chiamata alla Sala operativa con la richiesta urgente d'intervento sul posto intorno alle ore 2 sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con i soccorritori del distaccamento di Nomentano, che hanno lavorato con l'aiuto di un'autoscala, un'autobotte e il carro autoprotettori. I pompieri si sono fatti strada all'interno dell'abitazione nella quale c'erano due cani, hanno domato il rogo e li hanno salvati. Fortunatamente gli animali stanno bene. La donna che abita al terzo piano, un'anziana con problemi respiratori, ha avuto invece bisogno di cure mediche per aver inalato del fumo. I vigili del fuoco l'hanno prontamente soccorsa e affidata al personale sanitario nel frattempo arrivato sul posto per prestare tempestiva assistenza ad eventuali persone coinvolte nell'incendio, che avessero avuto bisogno d'aiuto.

Data l'età e le sue condizioni di salute pregresse, i paramedici l'hanno trasportata in ospedale con codice rosso. Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Una volta estinte le fiamme i vigili del fuoco hanno svolto un sopralluogo all'interno della struttura, per verificarne la stabilità e non hanno registrato danni strutturali. Presenti anche i carabinieri della Compagnia territoriale, che sono intervenuti sul posto a sopporto delle operazioni e per gli accertamenti di loro competenza.