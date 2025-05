Incendio ai magazzini dietro il centro commerciale Panorama: clienti evacuati, chiusa via Casilina

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Foto da Welcome to Favelas

Vasto incendio nel pomeriggio di oggi a Cassino, nei magazzini vicini all'area del centro commerciale Panorama in via Casilina. Per cause ancora da chiarire, le fiamme sono divampate pochi minuti dopo le 14 tra i magazzini con le merci della della Globo e della PiCasa. Sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia di Stato, oltre ai soccorritori sanitari del 118 per aiutare eventuali feriti. Le forze dell'ordine hanno chiuso via Casilina per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza dell'area.

Al momento non risultano persone ferite o intossicate dal fumo. Al momento in cui è scoppiato l'incendio il centro commerciale era pieno di persone, che sono state evacuate dalle forze dell'ordine. Dagli altoparlanti le persone sono state invitate a lasciare l'edificio senza panico, ma il più velocemente possibile. Nel frattempo sono arrivati i soccorritori, che hanno provveduto a chiudere la strada e cominciare con le operazioni di spegnimento, rese difficoltose dall'enorme area interessata dal fuoco.

Cosa abbia causato l'incendio e l'entità dei danni causati, non è chiaro. Una volta spente le fiamme saranno i Vigili del Fuoco a effettuare un sopralluogo e capire se le fiamme abbiano avuto origine dolosa o colposa. Certo è che il fuoco si è propagato in pochissimi minuti ai magazzini, avvolgendo tutto e creando anche molti danni. Panico tra le persone, che sono riuscite a uscire dal centro commerciale: sono spaventate, ma indenni e non hanno riportato ferite. Le fiamme sono altissime, e il fumo è visibile a chilometri di distanza, rendendo l'aria irrespirabile.