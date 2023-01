Incendio a Torpignattara, fiamme all’ultimo piano di un palazzo I vigili del fuoco sono intervenuti in zona Torpignattara a Roma, per spegnere un incendio divampato all’ultimo piano di un palazzo.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell’incendio in via Galeazzo Alessi

Un incendio è divampato all'interno di un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via Galeazzo Alessi in zona Torpignattara a Roma. Il rogo si è originato all'interno di un appartamento, non è noto cosa lo abbia provocato, se una sigaretta lasciata accesa, un cortocircuito, il malfunzionamento di una caldaia o altro. Secondo le informazioni apprese le fiamme sono partite poco prima delle ore 14.30 all'interno di un'abitazione che si trova nel territorio della periferia Est della Capitale, a pochi passi da via di Torpignattara e via Casilina. Arrivata la chiamata alla Sala operativa con la richiesta urgente d'intervento per incendio in corso, sul posto all'altezza del civico 210 sono giunte due squadre dei vigili del fuoco del Comando provicniale di Roma, con il funzionario di turno.

I pompieri arrivati con un'autobotte e un'autoscala all'indirizzo indicato nella segnalazione hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, che sono terminate in breve tempo e non si sono registrate particolari conseguenze agli abitanti dell'edificio. Presenti a supporto delle operazioni per gli accertamenti di propria competenza gli agenti della Polizia di Stato e della polizia locale di Roma Capitale, Italgas, Acea Elettrica e il personale sanitario in ambulanza.

Salvati 4 anziani da 2 incendi

Altri due incendi si sono verificati oggi nel Lazio, stamattina nel Comune di Tivoli e a Ferentino. Il primo, nell'area metropolitana di Roma Capitale, ha visto i vigili del fuoco salvare due anziani dalle fiamme che si sono sprigionate in un appartamento in via Colsereno, a pochi passi dall'ospedale San Giovanni Evangelista. Il secondo nel Centro in provincia di Frosinone, dove altri due anziani sono stati tratti in salvo da un rogo che si è originato dall'esplosione di una bombola del gas in via San Rocco.