Incendio a Roma, fiamme in un appartamento a Battistini: evacuate tre famiglie, nessun ferito

Un incendio è divampato all’alba in un appartamento di via Battistini a Roma, tre famiglie sono state evacuate. Le fiamme sono state spente e sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco.
A cura di Francesco Esposito
L’incendio nell’appartamento di via Battistini a Roma (Foto da vigili del fuoco)
L’incendio nell’appartamento di via Battistini a Roma (Foto da vigili del fuoco)

Paura all’alba a Roma per un incendio divampato in un appartamento di via Mattia Battistini 230, nel quadrante nord-ovest della città. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 6:45 del mattino al terzo piano di una palazzina di quattro piani, costringendo i residenti a lasciare le proprie abitazioni.

L'intervento dei vigili del fuoco, tre famiglie evacuate

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate da un’autoscala e un’autobotte. I pompieri hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile, evitando che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti. Secondo quanto comunicato dal Comando provinciale, nessuna persona è rimasta ferita.

In via precauzionale, tre famiglie residenti nella palazzina sono state evacuate durante le operazioni di spegnimento, per consentire ai tecnici di verificare la stabilità dell’edificio e accertare eventuali danni strutturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118, che ha assistito i condomini coinvolti e monitorato la situazione mentre i vigili del fuoco completavano la bonifica dell’area.

Indagini sulle cause e verifiche in corso

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento e l’intervento si è concluso solo dopo diverse ore, quando i pompieri hanno dichiarato il rogo nell'appartamento completamente spento. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei detriti. Una squadra dei vigili del fuoco è ancora sul posto per completare le verifiche di rito, necessarie prima di consentire alle famiglie di rientrare nelle loro abitazioni.

