video suggerito

Incendio a Rebibbia, un appartamento in fiamme: Vigili del Fuoco sul posto, fumo in tutta la zona Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in piazza Lino Ferriani, zona Rebibbia. Sul posto Vigili del Fuoco e operatori sanitari del 118. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio nell'appartamento a Rebibbia

Grave incendio questa mattina alla periferia di Roma. Per cause ancora da chiarire, un appartamento ha preso fuoco questa mattina verso le 7.30 all'ultimo piano di una palazzina in piazza Lino Ferriani, zona Rebibbia: sul posto gli operatori sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme. Il rogo è stato domato, ma è tantissimo il fumo che esce ancora dall'abitazione e che ha invaso la zona. Non è noto se le persone all'interno della casa siano ferite o intossicate dal fumo.

L'incendio spento dai Vigili del Fuoco

Cosa sia accaduto e come abbia fatto l'incendio a divampare, non è chiaro. Una volta che sarà possibile entrare nell'appartamento, sarà effettuato un sopralluogo dai Vigili del Fuoco, per capire quali siano le cause del rogo, valutare i danni e capire se dichiarare l'abitazione inagibile o meno.

Articolo in aggiornamento