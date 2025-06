video suggerito

Incendio a Pomezia, vigili del fuoco salvano un'anziana rimasta intrappolata al primo piano Paura a Pomezia dove nelle scorse si è sviluppato un incendio. Le fiamme sono scoppiate nella cucina di una villetta, anziana salvata dai pompieri.

A cura di Beatrice Tominic

La villetta colpita dall'incendio.

Paura nel pomeriggio a Pomezia dove è scoppiato un incendio. Le fiamme si sono originate all'interno della cucina di una villetta a schiera in via Tirso, nella località di Campo Ascolano. Non appena si sono accorti di ciò che stava succedendo, i residenti della zona hanno immediatamente allertato i soccorsi che sono riusciti a salvare un'anziana dalla fiamme.

L'arrivo dei soccorsi: pompieri salvano una donna

La chiamata è arrivata alla sala operativa del comando di Roma a metà del pomeriggio di oggi, giovedì 5 giugno, verso le ore 16.30. Non appena ricevuta la segnalazione, i vigili del fuoco hanno raggiunto la villetta in fiamme con la squadra 22/A con al seguito l'Autoscala, l'Autobotte ed il carro Autoprotettori. Sul posto, però, prima di iniziare le operazioni di spegnimento dell'incendio, i vigili del fuoco hanno soccorso una persona che era rimasta intrappolata.

Il salvataggio della donna anziana a Pomezia durante l'incendio

Una volta sul posto, i pompieri si sono accorti della presenza di una persona rimasta intrappolata al piano superiore della villetta con la cucina in fiamme. Così, come mostra la foto a sinistra nell'immagine di apertura, hanno utilizzato la scala per raggiungere il primo piano della villetta, mentre sotto i loro piedi continuava il rogo. Hanno raggiunto il piano superiore e l'anziana donna che si trovava intrappolata lì. L'hanno affidata immediatamente degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, che l'hanno subito sottoposta alle prime cure.

I vigili del fuoco poi si sono concentrati sull'incendio e sulle operazioni di spegnimento, per placare le fiamme all'interno della villetta. Oltre a loro e al personale del 118, sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine.