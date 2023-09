Incendio a Pomezia, colonna di fumo nero verso il cielo: le fiamme si avvicinano alle case Colonna di fumo nero verso il cielo: l’incendio si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio a Pomezia, sul posto intervento in corso dei pompieri.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Welcome to Favelas.

Un grande incendio si è sviluppato nelle prime ore di oggi, lunedì 4 settembre 2023, nei territori intorno a Pomezia, comune ad una ventina di chilometri dalla capitale, in particolare nella zona di Castel Romano. In breve tempo le fiamme sono divampate ampliando l'incendio, fino a far salire verso il cielo una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza: è subito scattato l'allarme.

L'incendio

Le prime fiamme si sono originate verso le ore 13.20 di oggi, poco distante da via Calvi. A prendere fuoco un campo di sterpaglie: le fiamme in breve tempo si sono diffuse e hanno avvolto tutto il campo. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione nella sala operativa, sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco al lavoro per evitare che le fiamme raggiungano le case. Al momento non risultano persone coinvolte.

L'arrivo dei vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento

I pompieri si sono messi subito al lavoro per provare a spegnere il rogo che, nel frattempo, si è ingrandito avvicinandosi pericolosamente anche in prossimità della case del centro abitato. Sul posto, sono immediatamente arrivate le squadre di terra del Drago VF 139, a cui si sono aggiunti due elicotteri regionali coordinati dal Dos.

Le operazioni di spegnimento, iniziate nelle prime ore del primissimo pomeriggio di oggi, sono ancora in corso.

Fiamme a Pomezia: è il terzo incendio in tre giorni

Quello che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi a Pomezia è il terzo incendio in tre giorni che colpisce la capitale. Nella giornata di ieri, un rogo ha colpito alcune palazzine nel quartiere di Nuovo Salario verso le ore cinque della mattina: nell'incendio alcuni dei residenti, sono rimasti intossicati. Sul posto i vigili del fuoco che, oltre a portare in salvo le persone intossicate, ha soccorso tutti gli altri rimasti intrappolati utilizzando l'autoscala.

Il giorno prima, invece, un altro incendio aveva colpito il quartiere del Trullo, dove è andato in fumo un deposito.