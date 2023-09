Incendio in appartamento al Nuovo Salario: residenti soccorsi con l’autoscala, ci sono intossicati Secondo quanto si apprende, l’intero appartamento è stato distrutto dalle fiamme e in parte il rogo ha interessato anche quello al piano soprastante. Le due abitazioni sono state dichiarate inagibili al termine dell’intervento.

A cura di Enrico Tata

Incendio in un appartamento di via Monte Cervialto, civico 177, al Nuovo Salario, Roma Nord Est. Stando a quanto riferiscono i vigili del fuoco, intorno alle 5 di oggi, lunedì 4 settembre, la sala operativa del comando della Capitale ha inviato due squadre con autoscala, un'autobotte, il carro teli e autoprotettori con il funzionario di guardia e il capo turno provinciale a causa di un incendio divampato in un appartamento situato al primo piano di un edificio di otto.

Alcuni residenti intossicati dal fumo, ma nessuno è rimasto ferito

I pompieri hanno evacuato l'intero stabile per sicurezza e hanno spento l'incendio. Secondo quanto si apprende, l'intero appartamento è stato distrutto dalle fiamme e in parte il rogo ha interessato anche quello al piano soprastante. Le due abitazioni sono state dichiarate inagibili al termine dell'intervento. I vigili del fuoco riferiscono che nessuno è rimasto ferito, ma i sanitari del 118 hanno assistito sul posto alcune persone intossicate dal fumo e in forte stato di agitazione. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

L'incendio, riferisce Reporter Montesacro su Facebook, è divampato in piena notte, intorno alle 4. "Sul posto diverse pattuglie dei #carabinieri e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Presente anche il 118 con automedica e 2 ambulanze. Alcune persone sono state salvate dalla autoscala dei vigili del fuoco in quanto erano bloccate per il fumo denso agli ultimi piani. Alcune persone sono rimaste lievemente intossicate", si legge ancora sulla pagina Facebook ‘Reporter Montesacro'.