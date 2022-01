Incendio a Palestrina, fiamme in una casetta di legno: morta una donna di 81 anni Non c’è stato nulla da fare per una donna di 81 anni rimasta coinvolta in un incendio all’interno di una casetta di legno in via dei Fratelli Bandiera a Palestrina.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è morta in un incendio in via dei Fratelli Bandiera a Palestrina. Il rogo si è sviluppato nella mattinata presto di oggi, lunedì 10 gennaio, all'altezza del civico 4, nel Comune a Sud della provincia di Roma. Vittima dell'incendio è un'ottantunenne, rispetto alla quale sono in corso gli accertamenti di rito e della quale non si conoscono le generalità. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Non è chiaro cosa abbia originato le fiamme, che hanno bruciato una casetta di legno all'interno della quale dormiva. Il rogo l'ha colta all'improvviso e non le ha dato modo di mettersi in salvo. Secondo le informazioni a dare l'allarme è stato un passante, che ha visto fumo e fiamme provenire dalla piccola abitazione e, preoccupato che ci fosse dentro qualcuno, ha chiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Arrivata la chiamata d'emergenza alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto in località Carchitti, sono arrivate la squadra 24/A e l’autobotte AB12.

Indagini e accertamento sulla salma

I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio al termine delle quali sono entrati all'interno della struttura. Dentro c'era il cadavere dell'anziana. Purtroppo inutile l'intervento del personale sanitario, arrivato nel frattempo con l'ambulanza, per la donna non c'è stato nulla da fare se non constarne il decesso. Presenti i carabinieri e la polizia municipale, per gli accertamenti di loro competenza. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Da chiarire la dinamica dell'accaduto, gli investigatori che indagano sull'accaduto, stanno cercando di capire se sia morta nel sonno inalando il fumo oppure se, rimasta intrappolata dalle fiamme, non sia riuscita ad uscire.