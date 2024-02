Incendio a Ostia, marito e moglie restano intrappolati in casa: intossicati e trasportati in ospedale Sono rimasti intrappolati nella villetta di Ostia in cui vivono durante un incendio: salvati dai vigili del fuoco, sono stati trasportati al pronto soccorso d’urgenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Beatrice Tominic

L'intervento dei vigili del fuoco nella villetta di Ostia.

Le fiamme si sono sono sviluppate nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 febbraio 2024, in una villetta di tre piani ad Ostia, al civico 21 in via Gaspare Balbi. Non appena accorti dell'incendio che stava bruciando parte della struttura, sono stati allertati i vigili del fuoco. La chiamata della sala operativa è partita alle 15.37: i pompieri si sono attivati immediatamente per raggiungere l'abitazione. Al suo interno si trovavano i proprietari di casa, rimasti intrappolati dopo che il rogo si era sviluppato e rimasti intossicati per aver respirato troppo fumo.

L'incendio: i vigili del fuoco arrivano nella villetta

Non appena scattato l'allarme, i vigili del fuoco hanno raggiunto la villetta. Oltre alla squadra 13 A di Ostia, hanno raggiunto l'abitazione anche l'autoscala (AS13) e il carro autoprotettori. Nella struttura si trovavano i proprietari della villetta, marito e moglie di 77 e 83 anni.

Una volta arrivati nell'abitazione i vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento dell'edificio che stava ancora bruciando: come si vede dalle foto (in apertura), la casa ha subito diversi danni e anche le pareti esterne che si trovano all'ingresso, di colore rosa, sono rimaste annerite.

Come stanno i proprietari di casa

I due proprietari di casa, rimasti intrappolati all'interno della struttura, sono stati liberati dai vigili del fuoco che li hanno portati immediatamente fuori dalla loro abitazione e affidati agli operatori del personale sanitario del 118. Medici e infermieri arrivati sul posto, li hanno trasportati d'urgenza nel vicino ospedale Grassi di Ostia in via cautelativa. I due, sia la moglie settantasettenne che il marito ottantatreenne, sono risultati lievemente intossicati per inalazioni di fumo.