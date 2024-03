Incendio a Ostia in un chiosco di Capocotta, Gualtieri: “Non riusciranno a intimidirci” Uno dei chioschi di Capocotta ad Ostia destinato al bando d’asta è andato in fiamme. Ira di Gualtieri: “Se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

A fuoco uno dei chioschi di Capocotta ad Ostia, di quelli che il comune di Roma avrebbe rimesso a bando proprio domani. E il sindaco Renato Gualtieri non ha dubbi sull'origine delle fiamme: "Se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà. Noi andiamo avanti per la nostra strada". E annuncia: "Domani metteremo a bando gli altri lotti". Il primo cittadino della Capitale ha anche diffuso sui social le immagini dell'incendio che hanno colpito il chiosco.

Gualtieri lo ha definito "un fatto preoccupante e ne andranno chiarite le cause nel più breve tempo possibile", spiegando che "in questi mesi, con il Dipartimento Ambiente, abbiamo fatto un lungo lavoro per tornare in possesso di tutti i lotti, iniziando a riscuotere i canoni arretrati e a far sanare gli abusi". E dunque, l'incendio in uno dei chioschi di Capocotta, "proprio uno di quelli che domani, dopo un’attesa di 24 anni, avremmo rimesso a bando", fa pensare all'ipotesi peggiore: quella della pista dolosa. "Se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Domani metteremo a bando gli altri lotti, con gli stessi obiettivi: salvaguardare i servizi e la sicurezza per le tante persone che vivono e fanno vivere Capocotta e, al tempo stesso, difendere trasparenza e legalità", ha aggiunto ancora il sindaco della Città Eterna. Sull'incendio, intanto, indagano le forze dell'ordine.