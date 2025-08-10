Incendio a Lavinio, fiamme vicino al centro commerciale Padiglioni sul litorale sud di Roma

Incendio in corso a Lavinio, litorale Sud di Roma. Un rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 agosto, nei pressi del centro commerciale ‘i Padiglioni' di via delle Cinque Miglia. Diversi cittadini hanno segnalato un'alta colonna di fumo nero e denso alzarsi nei pressi del supermercato. Non è ancora chiaro cosa sia andato a fuoco. Vigili del fuoco sul posto.