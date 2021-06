Un camion carico di cocomeri ha preso improvvisamente fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme. È successo a Latina, via Valmontorio, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 giugno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Latina. Quando i pompieri sono arrivati sul luogo dell'incendio, il mezzo pesante era già avvolto dalle fiamme sul bordo della strada. Le operazioni di spegnimento, riportano i vigili del fuoco in una nota stampa, hanno richiesto anche il supporto di una autobotte: "Grazie al nostro intervento si è riusciti a contenere l'incendio evitando la propagazione nei terreni adiacenti la strada.Le cause che hanno determinato il rogo sono da attribuire, presumibilmente, ad un evento accidentale", spiegano i pompieri. Nessuno è rimasto ferito e il conducente del camion risulta illeso. Fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme raggiungessero il suo abitacolo. Per il momento non sono chiare le cause dell'incendio, ma come stabilito anche dai pompieri, dovrebbe trattarsi di "un evento accidentale".

L'incendio forse causato dallo scoppio di una ruota

L'incendio, come anticipato è avvenuto nel tratto di via Valmontorio compreso tra la località Acciarella e l'incrocio con strada Alta. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Latina Oggi, il camion carico di angurie era diretto verso il deposito di un grossista nei pressi di Borgo Sabotino. A causare l'innesco, si legge ancora, sarebbe stato lo scoppio di una delle ruote motrici del mezzo pesante. Il tratto di strada interessato è stato chiuso fino alla completa rimozione del veicolo.