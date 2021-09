Incendio a Fiumicino, in fiamme erba e canneti vicino alle case: fumo visibile anche dalla spiaggia Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione civile di Fiumicino e i volontari dei vigili del fuoco. Il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da accertare, dopo le 13. I pompieri stanno cercando di evitare che le fiamme riescano ad avvicinarsi pericolosamente alle abitazioni che confinano con via Scaglioni.

A cura di Enrico Tata

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 settembre, nella zona del Passo della Sentinella a Fiumicino, nei pressi della foce del fiume Tevere. Stando a quanto si apprende, starebbero bruciando tuttora erba secca e canneti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione civile di Fiumicino e i volontari dei vigili del fuoco. Il rogo sarebbe divampato, per cause ancora da accertare, dopo le 13. I pompieri stanno cercando di evitare che le fiamme riescano ad avvicinarsi pericolosamente alle abitazioni che confinano con via Scaglioni. Sul posto ci sono anche gli agenti della polizia locale di Fiumicino. Il fumo nero è visibile sia dalla spiaggia che dalle zone interne della cittadina costiera.

"In questo momento è in corso lo spegnimento di un grosso incendio di canneto e sterpaglie che minaccia le abitazioni. Sul posto ci sono tre nostri mezzi antincendio e nove operatori insieme ai vigili del fuoco", informa l'Associazione Nuovo Domani – Protezione Civile di Fiumicino sulla propria pagina Facebook alle ore 14.40.

A Viterbo denunciato un pensionato: ha innescato un incendio di sterpaglie

Un pensionato di Fabrica di Roma, Viterbo, è stato denunciato per aver appiccato un incendio di sterpaglie all'interno del suo terreno. Il rogo si è tuttavia propagato anche sul campo adiacente, danneggiando alcune piante di ulivo e querce. Il fatto risale allo scorso 21 luglio, ma i carabinieri stanno indagando anche su altri episodi simili per verificare se anch'essi possano essere riconducibili all'anziano. L'incendio è divampato sulla strada provinciale 26 Vignalellese, in prossimità di via Raffaele Poleggi.