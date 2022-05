Incendio a Cinecittà: bruciate 14 auto carsharing nel parcheggio del centro commericiale Notte di fiamme nel parcheggio del centro commerciale Cinecittà Due in via Vincenzo Lamaro. Due dove ignoti hanno dato duoco a 14 auto carsharing ‘Enjoy’.

A cura di Alessia Rabbai

Le auto bruciate nel parcheggio del centro commerciale

Quattordici auto carsharing ‘Enjoy' sono state bruciate da ignoti nella notte nel parcheggio del centro commerciale Cinecittà Due in via Vincenzo Lamaro. L'incendio è stato appiccato interno alle ore 2.30 della notte tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio nella periferia Sud di Roma. Dieci delle vetture sono state competamente distrutte dalle fiamme, mentre quattro risultano parzialmente danneggiate. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno avvertito dei rumori durante la notte, le fiamme che bruciavano le macchine. Affacciandosi alle finestre hanno visto il fuoco in strada e hanno chiamato il Numero delle Emergenze 112, per chiedere l'intervento urgente dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Ricevuta la chiamata alla Sala Operativa sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e in breve tempo hanno domato il rogo.

Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio. Presenti per le verifiche di loro competenza i carabinieri della Compagnia Roma Casilina, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano sulla vicenda. I militari hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude il dolo, in quanto episodi del genere a danno di automobili appartenenti alla stessa compagnia di carsharing sono avvenuti anche in altre zone della Capitale. Le registrazioni aiuteranno gli inquirenti a far luce sull'accaduto, nel caso in cui abbiano immortalato il momento in cui è stato appiccato l'incendio, oppure gli autori che successivamente si sono dati alla fuga. I carabinieri dovranno cercare di risalire ai responsabili e sono sulle sue tracce.