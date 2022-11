Incendia casa dell’ex che la maltrattava, nel rogo muore il coinquilino: rischia 24 anni di carcere Ventiquattro anni di reclusione è la condanna chiesta dalla Procura di Roma nei confronti di una donna, che ha dato fuoco all’abitazione dell’ex compagno per vendicarsi delle molestie che lei aveva denunciato. Nel rogo è morto il coinquilino.

A cura di Alessia Rabbai

Rischia fino a ventiquattro anni di carcere una donna di quarantanove anni, che il 5 giugno del 2019 ha dato fuoco all'abitazione dell'ex compagno in via Lo Surdo in zona Marconi, un incendio nel quale è morto il coinquilino. Un bilancio drammatico a seguito del quale, come riporta La Repubblica, la richiesta della Procura alla giuria popolare della Corte d'Assie di Roma è stata quella di una condanna a ventiquattro anni di reclusione.

La donna originaria del Bangladesh qualche giorno prima aveva denunciato l'ex per maltrattamenti. Gli aveva promesso che si sarebbe vendicata del fatto che per anni l'aveva maltrattata. Lo stesso avrebbe fatto nei confronti del coinquilino di lui, che aveva accusato di averla derubata. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine la notte in cui sono accaduti i drammatici fatti la donna sarebbe entrata all'interno dell'appartamento con il volto coperto da un foulard. Ad immortalarla le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del palazzo, che hanno ripreso una figura femminile mentre entrava e usciva dall'edificio. L'hanno anche ripresa mentre lasciava un innesco. Si è poi data alla fuga, nel frattempo le fiamme sono propagate all'interno dell'abitazione.

L'ex compagno e altri coinquilini sono riusciti ad uscire in tempo da casa, mentre uno di loro ha riportato gravissime ustioni. Soccorso e trasportato in ambulanza, è morto all'ospedale Sant'Eugenio per le complicazioni. Le indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura sono partite subito e in breve tempo i poliziotti sono risaliti alla donna, che è stata arrestata. I poliziotti hanno ritrovato gli stessi vestiti che si vedono nelle registrazioni, due accendini, un coltello e le chiavi.