video suggerito

Inaugurata nuova nave Msc a Civitavecchia: coppia di croceristi fa sesso in balcone davanti a tutti Msc Crociere ha dichiarato di essere a “conoscenza dell’accaduto” e che “se necessario” saranno presi “gli opportuni provvedimenti”. L’episodio è avvenuto il 15 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una coppia ha consumato un rapporto sessuale su un balcone della nave da crociera Explora II, appena terminata la cerimonia di inaugurazione domenica 15 settembre. Erano appena terminate le celebrazioni per la nave quando un uomo e una donna ospiti della nave, in pieno giorno, hanno avuto un rapporto davanti a tutti, sulla balconata esterna della Explora II. Davanti a loro, l'intero porto, con le macchine che passavano e molte persone che hanno quindi assistito incredule alla scena. C'è pure chi ha filmato la coppia e ha pubblicato le immagini sul web: una cosa che, ricordiamo, è reato.

Msc Crociere ha fatto sapere che sta valutando se prendere provvedimenti o meno nei confronti della coppia ripresa in quelle immagini. "Siamo a conoscenza dell’accaduto. Se necessario prenderemo gli opportuni provvedimenti", ha dichiarato in una nota. La nave è già partita ovviamente, e sta facendo il suo giro, che durerà una settimana, toccando Sorrento, Lipari, Trapani, Siracusa, La Valletta, e per poi arrivare a Tarragona in Spagna. Dato che si tratta di un viaggio inaugurale, ospiti a bordo sono solamente personaggi facoltosi.

La Msc Explora II inaugurata domenica 15 settembre

La cerimonia di inaugurazione della Explora II è avvenuta di domenica 15 settembre. La nave è stata battezzata, con taglio del nastro e bottiglia di spumante rotta sulla prua come segno di buon augurio, da Rosalba Giugni, fondatrice e presidente della Fondazione Marevivo, che si occupa della tutela e della salvaguardia dell'ambiente marino. All'inaugurazione erano presenti il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, l’pmmiraglio Nicola Carlone, il presidente dell'ART Nicola Zaccheo, il presidente dell'Autorità Portuale Pino Musolino, il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e il regista Giuseppe Tornatore.