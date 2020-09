Un uomo violento, che sistematicamente aggrediva la sua fidanzata. Le notte, gli insulti e le minacce non sono ovviamente finiti con il fatidico ‘si': perché lui, veneto ma in vacanza a Roma per il viaggio di nozze, l'ha picchiata di nuovo non appena arrivati in albergo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia Tuscolano, giunti non appena dall'albergo è stato lanciato l'allarme. La ragazza si era nascosta in bagno per sfuggire alla violenza del marito, che come una furia voleva continuare a pestarla. La dinamica dell'aggressione, sempre la stessa: lui con una scusa ha iniziato una discussione, poi si è sfogato su di lei, prendendola a calci e pugni. Non era la prima volta ovviamente che accadeva. Quando gli agenti hanno parlato con la ragazza hanno scoperto che era da tempo che le violenze andavano avanti.

Sposa aggredita in luna di miele, allontanato il marito

La donna è stata portata in ospedale: il marito le aveva rotto quattro costole, e il dolore nel respirare le era insopportabile. Anche l'occhio era tumefatto a causa dei vari colpi datele in faccia dall'uomo. Le sue ferite sono state giudicate guaribili in trenta giorni. All'uomo, invece, è stato notificato il provvedimento d’urgenza dell'allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi alla donna e comunicare con lei con qualsiasi mezzo. Non potrà né incontrarla, né chiamarla né mandarle messaggi, altrimenti la sua posizione si aggraverà ulteriormente. Si tratta dell'ennesimo caso di violenza a opera di uomini nei confronti delle proprie compagne. La maggior parte avvengono in famiglia.