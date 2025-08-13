In vacanza in Sicilia vede i ladri in casa a Roma dal cellulare: arrestati tre uomini

Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo che si erano introdotti in un appartamento. A chiamare il 112 è stata proprio la proprietaria in vacanza, che ha ricevuto una notifica sul suo smartphone.

Ha visto sul suo telefono le immagini di tre uomini che si erano introdotti nel suo appartamento in via Corti a Roma. Mentre lo stavano svaligiando ha chiamato il 112 e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno fermato i tre uomini e li hanno arrestati. La refurtiva – denaro contante, oggetti in argento e un orologio – è stata sequestrata e poi restituita alla proprietaria, che al momento del furto si trovava in vacanza in Sicilia.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte in una palazzina di via Corti a Roma. La proprietaria dell'appartamento si trovava in Sicilia quando una notifica sul suo cellulare l'ha avvertita della presenza in casa di estranei. Dalle immagini riprodotte dall'app collegata alle telecamere di videosorveglianza installate nell'abitazione, si è resa conto che effettivamente tre persone si erano introdotte in casa approfittando della sua assenza. E così ha chiamato il 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno arrestato tre uomini. Si tratta di cittadini georgiani di 34, 35 e 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, che sono stati arrestati. In casa si erano introdotti forzando la porta d'ingresso, pensando di poter agire indisturbati proprio perché la donna era in vacanza. Probabilmente non avevano visto le telecamere piazzate nelle camere, che la donna aveva installato proprio per controllare che nessuno entrasse mentre era assente. Per loro è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.