In corso analisi sulla telecamera che ha ripreso l’incidente di Casal Palocco, decisiva per dinamica I filmati della telecamera hanno probabilmente ripreso la manovra del ventenne Matteo Di Pietro, che era alla guida del suv e che ha provocato l’incidente.

A cura di Enrico Tata

Ci sono alcune telecamere di sicurezza posizionate su via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, che hanno ripreso il terribile incidente tra la Lamborghini e la Smart FourFour. Le immagini, analizzate in queste ore dagli investigatori della polizia locale, saranno decisive per ricostruire la dinamica dello scontro in seguito al quale ha perso la vita un bimbo di cinque anni e sono rimaste ferite la mamma e la sorellina. I filmati della telecamera hanno probabilmente ripreso la manovra del ventenne Matteo Di Pietro, che era alla guida del suv e che ha provocato l'incidente.

Intanto, nella giornata di ieri, i medici legali hanno eseguito l'autopsia sul corpo del piccolo presso la camera mortuaria del policlinico di Roma Tor Vergata. Stando a quanto si apprende, domani o dopodomani la salma sarà restituita ai genitori per il funerale.

Al momento soltanto Matteo Di Pietro è indagato per le accuse di omicidio stradale e lesioni. Gli altri quattro youtuber del gruppo The Borderline che erano in macchina con lui, almeno secondo le ultime informazioni, non sarebbero indagati.

La fidanzata di Matteo ha deciso di chiudere i suoi profili social in seguito alle molte minacce ricevute, a suo dire: "Dopo due giorni molto difficili di minacce ed insulti aspettando che i fatti si chiarissero, sono costretta ad intervenire per dire che io non ero presente nell’auto dell’incidente, che non sono una youtuber e che sono totalmente estranea ai fatti. Il mio nome e la mia foto sono stati ingiustamente e ripetutamente pubblicati su tutti i principali quotidiani nazionali e telegiornali esponendomi ad accuse e minacce di ogni tipo alle quali darò seguito con opportuni procedimenti legali", ha scritto in un post.

"Sono profondamente sconvolta per la tragedia che ha coinvolto la famiglia di Manuel a cui esprimo tutto il mio dolore, io non merito le accuse e le minacce che ho ricevuto e sto ricevendo perché lo ripeto ancora una volta sono completamente estranea ai fatti Sono costretta a chiudere il mio profilo perché i messaggi e le minacce non sono più sostenibili", ha concluso.