In coma in Grecia dopo un incidente in quad, Palazzo Chigi: "Pronto volo di Stato per Valerio Bianchi" Palazzo Chigi risponde all'appello della madre di Valerio Bianchi, ragazzo in coma dopo un incidente in quad in Grecia: "Il volo di Stato è pronto, serve l'ok dei medici".

A cura di Beatrice Tominic

Valerio Bianchi (foto da Instagram)

Si trovava a Zante, in Grecia, quando ha avuto un brutto incidente con il quad ed è finito in coma. È successo lo scorso primo agosto a Valerio Bianchi, mentre si trovava in vacanza con gli amici. A pochi giorni dal terribile scontro, la madre di Valerio, Ilaria de Paolis, ha lanciato un appello e ne ha chiesto il trasferimento in Italia.

La risposta non è tardata ad arrivare: Palazzo Chigi avrebbe già pronto un volo di Stato per permettere a Valerio Bianchi di rientrare in Italia.

Il volo di Stato disposto da Palazzo Chigi

Secondo quanto riporta AdnKronos sarebbe già tutto pronto per il volo di Stato che dovrebbe riportare in Italia in ventiduenne di Marino rimasto gravemente ferito e in coma dopo un incidente in quad a Zante, in Grecia. Secondo quanto riportato da alcune fonti di Palazzo Chigi, infatti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sarebbe disposto a firmare "immediatamente" il trasporto autorizzando il volo di Stato. Già disposti l'aereo, l'equipaggio e il gruppo di medici e infermieri con il compito di assistere Bianchi lungo il tratto di volo. Ma per partire il benestare di Palazzo Chigi non basta: ecco da chi dipende il viaggio d rientro in patria adesso.

Cosa manca per il volo di Stato di Valerio Bianchi

Le stesse fonti che hanno confermato il volo già pronto per riportare Valerio Bianchi in Italia, però, hanno sottolineato anche che, affinché l'aereo possa partire, è necessario l'okay dei medici greci. Dopo l'incidente in quad a Zante, il ventiduenne è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale Agios Savvas di Atene, dove si trova ancora oggi. Per fare in modo che possa partire e volare verso l'Italia, è necessario che i medici dell'ospedale rilascino la certificazione al trasporto, un ‘disco verde' che attesti che il giovane è nelle condizioni di volare e di sostenere il viaggio in aereo fino a Roma, dove è previsto l'atterraggio. Qualora mancasse questa autorizzazione, Bianchi non potrà lasciare Atene.

L'incidente in quad a Zante

Era in vacanza con gli amici quando si è verificato il terribile incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: a loro spetta il compito di stabilire eventuali responsabilità anche da parte della ditta di noleggio del mezzo. A far scattare l'allarme gli amici che si trovavano con lui. Dopo le prime cure a Zante, è stato subito trasferito ad Atene, dove lo hanno raggiunto i suoi genitori, fra cui la mamma Ilaria De Paolis, infermiera nel policlinico di Tor Vergata, che ha lanciato l'appello per riportare Valerio a Roma.

Nell'email inviata all'ambasciata italiana, è stata proprio lei a spiegare le ferite riportate dal figlio, "un trauma cranico con pneumoencefalo, un trauma maxillofacciale, respira artificialmente, è intubato ed è in coma indotto", sottolineando che in Italia potrebbe avere "diritto alla migliore assistenza del suo paese e del supporto di tutta la famiglia".