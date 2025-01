In centro a Roma tornano le nutrie: una attraversa la strada a Castel Sant’Angelo e finisce in un video Dal Tevere è risalita fino a raggiungere Castel Sant’Angelo: una nutria gigante è stata avvistata mentre attraversa la strada in centro a Roma e il video diventa virale su Tik Tok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Lo screen dal video della nutria su Tik Tok, dal profilo di Andrea Bernabei.

Tornano gli occhi puntati sulle nutrie del fiume Tevere dopo che un video pubblicato su Tik Tok in cui se ne vede una gigantesca è andato virale. "Si chiama nutria o coipo ed è una specie di versione italiana del capibara", scrivono alcuni utenti stranieri sotto ai pochi secondi di video che riprendono l'animale. Per i cittadini e le cittadine di Roma, non sarà certo una novità. Ma per tutti i pellegrini e i turisti che in questi giorni si trovano a visitare la capitale e che, passando davanti a San Pietro o trovandosi in visita nella nuova piazza Pia, è uno spettacolo quasi inaspettato.

Il video della nutria del Tevere virale su Tik Tok

Più di cinque milioni di visualizzazioni, oltre 500mila like e migliaia di commenti per il video della nutria che si aggira indisturbata sotto uno dei monumenti più affascinanti della capitale. Il video, girato di sera, mostra l'animale muoversi e attraversare la strada che lo porta a Castel Sant'Angelo.

"Non è un topo gigante e non è un capibara: si tratta di una nutria, è una specie di castoro gigante, vive nel Tevere", spiega un'altra persona, stavolta in italiano, dopo i tanti commenti disorientati.

La reazione degli utenti

"Perché questa cattiveria? La nutria è un animale molto buono, non fa male a nessuno. Sicuramente vuole ritornane nel Tevere, spero alla fine abbia trovato la strada giusta", ha scritto un'utente. A smentirla, però, è presto arrivato un nuovo commento. "È vero che sono innocue, ma vivendo da tempo in un ambiente sporco, io non mi ci avvicinerei", ha spiegato. E poi non manca l'attimo di romanticismo: "È Remi, arrivato in Italia per provare davvero la vera pasta", scrive qualcuno citando Ratatouille, il film della Disney con protagonista un topino chef.