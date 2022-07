In centro a Roma con pass disabili intestato ad un morto: a suo carico anche più di 900 infrazioni È stata fermata in centro città dalla Polizia Locale in possesso di un pass per disabili intestato ad un morto. A carico dell’auto ci sono più di 900 illeciti.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Circolava nel centro storico, all'interno della ZTL, della capitale con un permesso per disabili intestato ad una persona morta. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) quando, nella zona di via Ripetta, a pochi passi da piazza del Popolo e dal lungotevere Augusto, dove si trova l'Ara Pacis, hanno fermato una donna che si trovava a bordo di una Chrysler Cruiser con targa francese.

La scoperta del pass disabili

Gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale hanno provveduto immediatamente a fermare la donna, una cittadina non italiana, ma residente a Roma, chiedendole di mostrare i documenti dell'automobile. Oltre a continuare a circolare con una targa estera e a non aver provveduto ad immatricolare la macchina con targa italiana operazione che, secondo le norme in vigore, deve essere svolta se si risiede nel nostro Paese da più di tre mesi, gli agenti hanno scoperto un pass disabili non idoneo.

Sull'automobile aveva esposto la fotocopia di un permesso per disabili: dopo aver effettuato ulteriori controlli, gli agenti hanno scoperto che il pass risultava revocato perché apparteneva ad una persona deceduta.

Gli ulteriori accertamenti

Gli agenti, insospettiti per aver trovato la donna senza documenti di circolazione, hanno continuato a svolgere controlli più approfonditi: per tentare di giustificarsi, la conducente dell'automobile ha iniziato a fornire versioni discordanti. Oltre agli accertamenti sulla donna, però, ne hanno svolti altri anche sul veicolo: in aggiunta alla targa estera, la pattuglia ha accertato più di 900 illeciti per violazione del codice della strada.

Così è arrivata la sanzione: sequestro del mezzo e il pagamento di una multa superiore a 500 euro. Sarà inoltre inviata una apposita segnalazione al Dipartimento competente per avviare l'iter previsto in merito ai verbali inevasi.