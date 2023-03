In barella al pronto soccorso, sparisce e viene trovato morto nel parcheggio dell’ospedale È successo ieri sera all’ospedale Santissima Trinità di Sora. Un paziente è scomparso dal pronto soccorso ed è stato trovato morto nel parcheggio del nosocomio. Perché i medici non lo hanno fermato?

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Arriva al pronto soccorso per una sospetta ischemia. In attesa di un posto letto libero, viene fatto accomodare nella zona del triage dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. Poi sparisce. I sanitari chiamano i familiari del paziente per chiedere notizie, ma niente. Cominciano le ricerche e il pensionato, 77 anni, viene trovato morto nei pressi della sua automobile ferma nel parcheggio del nosocomio. Perché si trovava lì? Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sora e la Asl di Frosinone ha aperto un'indagine interna per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale medico.

La procura di Cassino, secondo quanto si apprende, ha disposto il sequestro della salma. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'anziano aveva lavorato per 30 anni all'interno dell'amministrazione dell'ospedale, che quindi conosceva benissimo. Intorno alle 11 ha effettuato una chiamata alla moglie per informarla delle sue condizioni, poi per qualche motivo ha abbandonato il suo letto ed è andato in macchina nel parcheggio. Il direttore della Asl di Frosinone, Angelo Aliquò, ha dichiarato a Ciociaria Oggi: "L'uomo è morto in ospedale, si era allontanato ed è stato ritrovato dopo un po', poi è morto. Questa mattina stiamo facendo audit per capire cosa sia successo".

A trovare il corpo senza vita dell'anziano è stato un passante, che ha immediatamente avvertito, intorno alle 20, i sanitari. Il cadavere era a terra, sotto a un albero, vicino all'automobile parcheggiata. Come ha fatto l'anziano paziente ad alzarsi dalla sua barella senza che nessuno se ne accorgesse? Perché gli infermieri e i medici non l'hanno fermato?