In arrivo ciclone tropicale, domani nel Lazio allerta gialla per forte maltempo La Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta maltempo gialla valida dal mattino di domani e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sulla nostra regione “precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale”.

A cura di Enrico Tata

In arrivo sull'Italia un ciclone tropicale mediterraneo che porterà tanta pioggia e un vero e proprio crollo delle temperature nella giornata di domani, lunedì 28 agosto. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta maltempo gialla valida dal mattino di domani e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sulla nostra regione "precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime di ore di domani, lunedì 28.08.2023, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali".

Per quanto riguarda le temperature, a Roma le massime scenderanno già a 29 gradi nella mattinata di domani, ma subiranno un vero e proprio crollo nel pomeriggio e in serata. Nella notte tra lunedì e martedì sono previste le prima piogge, con il termometro che scenderà intorno ai 20 gradi. Dalla notte di oggi, i venti saranno in aumento e saranno prima di scirocco e poi di libeccio. Nella Capitale sono previsti forti temporali soprattutto nella notte e nel corso delle prime ore del mattino di martedì 29 agosto. La giornata di mercoledì dovrebbe essere ancora caratterizzata da piogge anche di forte intensità, ma da giovedì dovrebbe tornare il bel tempo. Le massime, comunque, si manterranno al di sotto della media stagionale, intorno ai 27/28 gradi.

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, nella giornata di domani il ciclone attraverserà il Nord dando vita "a una giornata davvero perturbata, con rischio fenomeni estremi. Temporali forti al Nord andranno a concentrarsi sul Triveneto soprattutto montuoso. Con il passare delle ore poi il maltempo interesserà la Toscana, con temporali a carattere sparso. Fenomeni piovosi meno intensi, ma comunque presenti, su Campania, Lazio, rilievi calabresi e Sardegna".