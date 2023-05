Imprenditore italiano scomparso negli USA, la polizia di San Francisco: “Potrebbe essere in pericolo” Vittorio Marianecci è stato visto per l’ultima volta in un bar mentre comprava una bottiglietta d’acqua. Di lui non si hanno notizie dalla scorsa settimana.

A cura di Natascia Grbic

Era andato a Seattle per lavoro, e da lì si sarebbe dovuto recare a Las Vegas. Ma nel Nevada Vittorio Marianecci, 57enne originario di Latina ma residente da anni a Miami, non ci è mai arrivato. La sua famiglia è preoccupata, non ha più sue notizie dal 27 aprile e ha paura che possa essergli successo qualcosa. Per questo, oltre ad aver allertato la polizia di San Francisco che lo sta cercando ormai da più di 24 ore, ha lanciato un appello via social, sperando nell'aiuto della rete.

La denuncia per la scomparsa di Vittorio Marianecci è stata presa in carico lunedì dalla polizia di San Francisco. Il suo telefono è stato localizzato per l'ultima volta proprio a San Francisco: nel corso delle indagini, spiegano gli investigatori, il 57enne è stato visto entrare nella contea di Marin venerdì 28 aprile, poi il nulla.

"Marianecci è considerato ‘a rischio' a causa di affermazioni che potrebbero essere un pericolo per se stesso", fa sapere la polizia. È alto un metro e settanta, è calvo con gli occhi castani e ha un vistoso tatuaggio colorato sul braccio sinistro. Non si sa cosa indossasse al momento della scomparsa.

Le telecamere lo hanno ripreso mentre comprava una bottiglietta d'acqua in un bar, pagata con carta di credito, e poi mentre si dirigeva verso la stazione dei pullman. La famiglia, che dall'Italia sta lanciando appelli disperati, ha fatto sapere che l'uomo non è solito scomparire senza lasciare traccia e senza far sapere ai suoi cari dove sia. A cercarlo, anche amici e colleghi negli Stati Uniti, che stanno moltiplicando gli appelli per trovare l'uomo. Una situazione anomala, che sperano si possa risolvere il prima possibile.