Imbrattata la casa della salute della Asl Roma 2, D’Amato: “Non ci lasciamo intimidire dai No Vax” L’assessore D’Amato: “Fa male al cuore vedere questo sciacallaggio e violenza che qui hanno fatto, difronte a un immobile da poco ripulito. Spero che vengano assicurati alla giustizia”.

A cura di Enrico Tata

È stata imbrattata la Casa della Salute della Asl Roma 2 a Tenuta di Torrenova, estrema periferia Sud Est della Capitale. L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha dichiarato: "I vigliacchi farneticanti No Vax hanno imbrattato la Casa della salute a Tenuta di Torrenova nell'ASL Roma 2. Condanno totalmente questa vera e propria aggressione, ed esprimo piena solidarietà a tutti i nostri operatori e le nostre operatrici che non si lasceranno intimorire". Il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lazio ha poi aggiunto: "Mi auguro che gli autori del gesto vengano assicurati alla giustizia, siamo stanchi, dopo oltre due anni, di queste aggressioni nei confronti di chi fa il proprio lavoro al servizio della comunità ed in difesa della salute".

Sulla vicenda è intervenuto anche il candidato del centrodestra, Francesco Rocca, che ha dichiarato in una nota stampa: "Da anni seguo in prima persona la delicata realtà degli operatori e delle strutture sanitarie sotto attacco. Una priorità nazionale e internazionale. La sicurezza di chi porta soccorso necessita di sensibilizzazione, ma anche di pene più severe. Gli imbrattamenti di oggi alla Asl di Torrenova, a Roma, sono l'ennesima riprova della necessità di interrompere questa folle dinamica".

Tra le scritte comparse sull'edificio si legge: "Medici pro vax assassini" e "Vax e 5G uguale morte". "Fa male al cuore vedere questo sciacallaggio e violenza che qui hanno fatto, difronte a un immobile da poco ripulito. Spero che vengano assicurati alla giustizia. Devono pagare fino all'ultimo euro per i danni che hanno compiuto. Io esprimo solidarietà ai nostri operatori che ovviamente non si fermeranno e da domani saranno all'opera. Le vaccinazioni proseguiranno. Noi non ci facciamo intimorire", ha commentato ancora D'Amato dopo un sopralluogo in via di Torrenova.