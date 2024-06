video suggerito

Il video della truffa del fattorino delle pizze: si fingono rider e svaligiano gli appartamenti di Roma Furti in pieno giorno in due condomini in via Borsi e in via Boccioni del quartiere Parioli commessi da due uomini di 29 e 21 anni che si sono finti fattorini delle pizze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

I ladri in azione durante un sopralluogo in un condominio nel quartiere Parioli (Foto Carabinieri di Roma)

Con la scusa di dover consegnare pizze a domicilio, due uomini di 29 e 21 anni si introducevano negli appartamenti del quartiere Parioli e ideavano i colpi per rubare in pieno giorno gioielli, soldi e altri oggetti di valore.

I ladri sono stati fermati dai carabinieri della compagnia Parioli e condotti al carcere di Rebibbia dove il tribunale di Roma ha convalidato il fermo con l'accusa della commissione di furti in abitazione.

Finti fattorini delle pizze in azione ai Parioli

Un ladro si allontana con una valigia blu, piena di argenteria e soldi, il 21 aprile, dal condominio in via Boccioni (Foto Carabinieri Roma)

La vicenda ha avuto inizio la sera del 4 aprile quando i due ladri si sono finti fattorini e si sono introdotti in un condominio in via Borsi nel Municipio II di Roma. La coppia di malfattori ha girato fino all'ultimo piano osservando così ogni minimo particolare del palazzo. Il sopralluogo è andato male in questo caso sono stati disturbati dai condomini presenti che li hanno poi allontanati.

Il giorno dopo, il 5 aprile, sono tornati in azione questa volta in via Boccioni riuscendo in questo caso a rubare gioielli per un valore totale pari a 15.000 euro circa.

Sempre nello stesso palazzo il 21 aprile sono entrati in una casa e hanno ottenuto 6.000 euro di refurtiva. Secondo le ricostruzioni, per entrare nel condominio di via Boccioni, i due si sarebbero arrampicato sui ponteggi presenti per alcuni lavori di rifacimento della facciata e hanno scardinato la finestra del bagno. Lo stesso piano è stato poi utilizzato il 21 aprile, quando, i ladri si sono allontanati con una valigia blu, (presente nella foto indicata sopra) piena di gioielli e preziosi.

Le indagini e l'arresto

Le indagini sono partite lo scorso 11 aprile quando i militari dell'Arma hanno ricevuto una prima denuncia sulla coppia di criminali, sull'episodio in via Borsi, e successivamente sui due furti avvenuti in via Boccioni. Durante le perquisizioni è stato sequestrato anche un rolex.

Per risalire all'identità dei ladri sono state fondamentali le immagini delle telecamere di video sorveglianza che non solo hanno ripreso i due malfattori ma anche chi li ha incrociati sui pianerottoli dei condomini.

Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per il 29enne la custodia cautelare in carcere, mentre per il 21enne la misura degli arresti domiciliari, entrambi con l'accusa della commissione di furti in abitazione.