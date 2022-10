Il vademecum dell’Università John Cabot per evitare stupri a Roma: “Non bere, non state da soli” Pubblicato sui social, il vademecum dell’università John Cabot suggerisce come comportarsi per un Halloween sicuro, evitando di correre rischi.

A cura di Beatrice Tominic

Manca sempre meno ad Halloween: oltre agli inviti alle feste in maschera, però, quest'anno sono arrivati anche i suggerimenti da seguire nella serata più paurosa dell'anno. È proprio durante la notte del 31 ottobre che gli e le studenti statunitensi sono più esposti: escono per festeggiare, si comportano seguendo la tradizione del loro Paese e, talvolta, approfittano dei pub aperti che vendono alcolici a prezzi facilmente accessibili. Per questa ragione l'Università John Cabot, ateneo privato statunitense con sede a Roma, per la nottata del 31 ottobre ha realizzato un vademecum per i suoi e le sue studenti: una serie di consigli, condivisi tramite storie di Instagram, per fare in modo che i giovani possano provare a tutelarsi anche nei momenti più a rischio.

Prende il nome di "Halloween Safety Tips", letteralmente dall'inglese "Consigli per la sicurezza ad Halloween" e serve a non trovarsi in situazioni pericolose: i rischi possono essere molteplici, soprattutto per chi non conosce ancora bene la città di Roma e se non si segue una condotta responsabile. Indimenticabile, ad esempio, il tragico caso di Beau Salomon, studente di 19 anni caduto nel Tevere dopo una lite con alcune persone senza fissa dimora e morto annegato in una nottata di luglio: il ragazzo si era allontanato da solo dopo aver bevuto molto dopo l'una di notte.

Secondo Maria Monteleone, magistrata che ha coordinato dal 2010 al 2020 i pm che si occupano di violenza sessuale, intervistata da la Repubblica, in dieci anni sarebbero state aperte una quarantina di inchieste: "Spesso gli stupratori hanno abusato di ragazze in stato di ubriachezza oppure hanno somministrato loro il Ghb, la cosiddetta droga dello stupro". È il caso, ad esempio, di quanto avvenuto lo scorso gennaio con una studente 19enne a Testaccio.

I consigli dell'università

Condivisi come storia su Instagram, social in cui il profilo ufficiale dell'università John Cabot vanta più di 12mila followers, i suggerimenti sono disparati. Nella notte di Halloween, festività fra le più importanti nella tradizione anglosassone, si pensa saranno in molti a partecipare a feste e a riversarsi lungo le strade della capitale. Per questa ragione, in quella notte, ancora più che nelle altre, gli e le studenti statunitensi dovranno tenere a mente quanto suggerito dal loro ateneo.

Rientrare prima delle 2, non allontanarsi da soli, non perdere di vista il proprio drink, non bere troppo alcol, non esagerare nelle decorazioni (soprattutto in quelle pericolose) e, infine, preferire il taxi ai mezzi pubblici durante la notte sono i consigli da non dimenticare secondo l'università. A queste dritte, inoltre, vengono aggiunti i numeri utili da contattare in caso di emergenza: dal numero internazionale di SOS (ISOS) App al 112, il numero pubblico per le emergenze in Italia fino ad un numero personalizzato delle emergenze dell'Ateneo: il John Cabot University Emergency Number, che si trova sul retro della card JCU ID.

I sei consigli per un Halloween tranquillo

"Use the buddy system" è la prima regola: il suggerimento è quello di non allontanarsi mai da soli, ma sempre in compagnia di (almeno) un amico e, in caso di necessità, non esitare a contattare le guardie di sicurezza del campus (o i contatti citati in precedenza). Il secondo consiglio è quello di non restare fuori oltre le 2 di notte: "Roma è una delle grandi città europee. Non dare confidenza agli sconosciuti e chiama immediatamente i servizi di emergenza in caso di necessità".

Due suggerimenti strettamente correlati sono quelli di bere responsabilmente e di non perdere mai di vista il proprio bicchiere: "Bevi con moderazione e non accettare mai drink da qualcuno che non conosci. Controlla sempre il tuo drink e, se lo perdi di vista anche per pochi secondi, prendine uno nuovo – scrivono dall'università prima di aggiungere, con il suggerimento successivo – Non mettere a rischio te stesso dal consumo eccessivo di alcol." Un altro suggerimento è quello di rientrare utilizzando un taxi anziché i mezzi pubblici: in questo caso viene anche suggerita una app, FreeNow, che permette di chiamare o pagare il viaggio direttamente dal proprio telefonino.

Raccomandazioni del genere si sentono spesso. La novità, invece, riguarda li suggerimenti da seguire per decorare la propria zucca di Halloween: "Non utilizzate candele vere per decorare le vostre Jack O'Lantern, possono essere pericolose".