Il tram 8 torna in servizio il 24 febbraio, variazioni e bus sostitutivi sulle linee 2, 3 e 19 Terminati lavori e collaudi sul tram 8 la linea torna attiva per l’intera tratta da sabato 24 febbraio. Variazioni e parziali interruzioni sono in programma da lunedì 26 febbraio sulle linee 2, 3 e 19. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tram 8 torna in servizio a partire da domani, sabato 24 febbraio. A comunicarlo Atac in una nota, che ha informato i viaggiatori. L'intera linea che sui muove tra Piazza Venezia e Casaletto è ferma e completamente sostituita da navette dallo scorso 8 gennaio per per permettere ai tecnici di ultimare la sostituzione dei binari. I lavori sono terminati così come i collaudi svolti da Ansifisa, che ha autorizzato la riattivazione della linea dopo lo svolgimento di lavori sull'infrastruttura e che hanno avuto esito positivo. Per maggiori informazioni e aggiornamenti consultare il sito web di Atac.

Variazioni e parziali interruzioni sulle linee 2,3 e 19

Mentre sono terminati i lavori del tram 8 così come i collaudi e il servizio domani riprenderà lungo l'intera tratta proseguono gli interventi sul resto della rete tram capitolina, così come da programma. Da lunedì 26 febbraio sono previste delle variazioni di servizio sulle linee 2, 3 e 19, che andranno avanti fino alla seconda metà di aprile 2024. Nel dettaglio in concomitanza con gli interventi in programma la linea 2, che collega piazzale Flaminio/piazza del Popolo, verrà sostituita da navette che copriranno l'intera tratta.

La linea 3 invece collega la Stazione Trastevere a Valle Giulia verrà riattivata nel tratto fra stazione Trastevere e Porta Maggiore, mentre il tragitto verrà svolto con bus fra Porta Maggiore e Valle Giulia. Per quanto riguarda la linea 19, che passa tra Risorgimento/San Pietro e Gerani il servizio tram sarà regolare tra Centocelle e Porta Maggiore e con bus sostitutivi tra Porta Maggiore e Risorgimento.