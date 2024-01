Tram 8 fermo da oggi per lavori: tutte le info sulle navette sostitutive Partono oggi i lavori sul tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto. L’intera linea è sostituita con navette per cinque settimane, ecco tutte le informazioni su come cambiano le fermate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il tram 8 da oggi, lunedì 8 gennaio, si ferma per lavori. La linea è completamente sostituita con navette. Lo stop del tram 8, che copre la tratta tra Piazza Venezia e Casaletto, durerà per cinque settimane, per permettere ai tecnici di ultimare la sostituzione dei binari. Oltre alla linea 8 sarà interessata ai lavori di sostituzione dei binari anche la linea 3. Da giugno a metà ottobre si svolgeranno invece i lavori di "rinnovo profondo" del deposito di Porta Maggiore. Ecco tutte le informazioni sulle fermate delle navette sostitutive del tram 8, che circoleranno in città fino al ripristino della linea.

Le navette sostitutive del tram 8

Le navette sostitutive del tram 8 in direzione Piazza Venezia:

Il capolinea di Casaletto è al lato del capolinea tram, assieme alla linea 088

Sulla circonvallazione Gianicolense fino piazza San Giovanni di Dio le fermate sono sulla corsia laterale alle stesse fermate della linea 792

Sulla circonvallazione Gianicolense da piazza San Giovanni di Dio in poi e in viale Trastevere, i bus fanno le stesse fermate del tram

In via Arenula le fermate sono sulla corsia laterale assieme a quelle della linea N8

In piazza Venezia i bus partono da piazza Aracoeli (la fermata sulla piazza prima dell'angolo con via de Teatro Marcello) invece che al solito capolinea tram.

Le navette sostitutive del tram 8 verso Casaletto:



In piazza Venezia i bus partono da piazza Aracoeli (la fermata sulla piazza prima dell'angolo con via de Teatro Marcello) invece che al solito capolinea tram

Le fermate di via Arenula non ci sono: utilizzate la fermata di viale Trastevere/piazza Sonnino

In viale Trastevere e sulla circonvallazione Gianicolense, i bus fanno le fermate sulla corsia laterale come la linea N8

Per i lavori dal 10 al 15 gennaio dalle ore 21 in direzione Casaletto, le fermate sulla circonvallazione Gianicolense tra la stazione di Trastevere a piazzale Enrico Dunant sono sulla corsia centrale (le stesse del tram).

Spostate le fermate del tram 8 al Colosseo

Per quanto riguardale fermate 70865 Colosseo/Salvi; 70940 Colosseo in piazza del Colosseo e la fermata 72149 Parco del Celio in viale del Parco del Celio delle linee 3-8 e N3D si effettuano in via Celio Vibenna per i lavori di sostituzione dei binari al Colosseo.