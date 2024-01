Il tram 8 si ferma di nuovo per lavori dall’8 gennaio: navette sostitutive per l’intera linea Dall’8 gennaio 2024 il tram 8 si ferma di nuovo e per cinque settimane per il completamento dei lavori con la sostituzione dei binari. Lavori anche sulla linea 3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Il tram 8 che viaggia tra Piazza Di Porta Maggiore e Casaletto si ferma di nuovo per lavori. Ad annunciare lo stop Atac, da lunedì 8 gennaio 2024 per le successive cinque settimane. L'azienda che gestisce la mobilità capitolina ha informato gli utenti che l'intera linea verrà coperta da navette sostitutive, per agevolare gli spostamenti in città. La linea 8 si ferma, spiegano da Atac "per la ripresa dei lavori di ammodernamento delle linee tram". Interventi che "interessano la linea 8 con il completamento dei lavori di rinnovo e insieme si effettueranno lavori di sostituzione dei binari su parte della linea 3". Da giugno a metà ottobre sono inoltre in calendario lavori di "rinnovo profondo" del deposito di Porta Maggiore per renderlo adatto ai nuovi tram.

I lavori sulla linea 8

I lavori di ammodernamento della linea 8 riguardano i tratti di binario di Ponte Garibaldi. I lavori, spiegano da Atac, verranno divisi in quattro fasi: le prime due fra Lungotevere De’ Cenci e Via Arenula, prima da un lato e poi dall’altro, e le altre due fasi nel tratto fra Lungotevere Sanzio e Lungotevere degli Anguillara, anche qui prima da una parte e poi dall’altra. Complessivamente verranno sostituiti circa 145 metri di binari. La riapertura della linea, che sarà interamente sostituita da bus, avverrà dopo i collaudi e le necessarie autorizzazioni degli enti.

I lavori sulla linea 3

Per quanto riguarda la linea 3 dall’8 gennaio 2024 verranno sostituiti circa 430 metri di binari nella zona del Parco del Celio. I lavori verranno suddivisi in tre fasi: la prima fra via Claudia e via San Giovanni in Laterano, la seconda fra via SS. Quattro e via Labicana e la terza fra via Labicana e Palazzo Manfredi. Anche in questo caso, come per la linea 8 i lavori dureranno cinque settimane. In primavera, inoltre, è previsto il rinnovo dell'armamento sui tratti di via dei Reti e Piazza Thorvaldsen.