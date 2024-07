video suggerito

Azionato pulsante di emergenza per sbaglio, servizio metro sospeso: attivi bus sostitutivi A comunicarlo è Atac in una nota. Il servizio metro è momentaneamente sospeso tra Castro Pretorio – Rebibbia e Castro Pretorio – Ionio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Servizio metro momentaneamente sospeso tra Castro Pretorio – Rebibbia e Castro Pretorio – Ionio: a comunicarlo è Atac, che informa dell'attivazione delle navette sostitutive nelle tratte interessante fino al ripristino della tratta. Secondo quanto riportato dalla municipalizzata, a causare il disservizio è stato l'azionamento indebito del pulsante di emergenza, forse da un passeggero.

"L'azionamento indebito di un pulsante di emergenza sulla linea B ha reso necessario svolgere momentaneamente il servizio con bus nel tratto fra Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio – ha dichiarato Atac in una nota – Il servizio si svolgere regolarmente fra Castro Pretorio e Laurentina. I tecnici ATAC stanno completando le verifiche lungo la linea per consentire la normalizzazione del servizio.Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito atac.roma.it".

Al momento non si conoscono i tempi di normalizzazione del servizio metro, né è chiaro chi e perché abbia spinto il pulsante di emergenza. Forse qualcuno lo ha azionato per sbaglio, ma non è escluso che sia stato il gesto di qualcuno che ha deciso di spingerlo per ‘gioco', con conseguenti disagi per chi in queste ore aveva bisogno di spostarsi con la metropolitana.