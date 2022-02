Il tassista ‘Cremona 36’ salvato una ragazza da uno stupro di gruppo: “Non sono un eroe” L’episodio un paio di mesi fa a Ostiense, quando il tassista 35enne ha messo in fuga i due aggressori della ragazza per poi soccorrerla e riaccompagnarla a casa.

A cura di Redazione Roma

Alessandro ha 35 anni, da dieci fa il tassista per le strade di Roma e spesso e volentieri lavora di notte. A casa ha due figli e circa due mesi fa prima di tornare da loro ha salvato una ragazza da un tentativo di violenza sessuale di gruppo nei pressi di via Ostiense. La giovane era uscita con degli amici per i locali della zona e stava tornando a casa quando è stata aggredita da due uomini che hanno tentato di abusare di lei.

Proprio in quel momento Alessandro stava passando per di là con la sua auto bianca per prendere un cliente fuori una discoteca, e ha capito che qualcosa non andava sentendo le urla e notando così quella sagoma che tentava di resistere ai suo aggressori quando era già buttata a terra in uno spazio. Ha puntato i fari dell'auto e si è avvicinato mettendoli in fuga.

Il tassista, conosciuto con la sigla di "Cremona 35", ha poi riaccompagnato a casa la ragazza, visibilmente sotto choc, nella sua abitazione dove vive con i genitori senza voler nulla per la corsa. La vicenda è stata raccontata dall'associazione Tutti Taxi per amore a cui Alessandro è iscritto, che ha reso noto come la giovane alcune settimane dopo ha voluto rintracciare il suo salvatore per ringraziarlo. "Non sono un eroe, sono soltanto una persona che ha fatto quello che chiunque altro avrebbe fatto in quelle situazioni. Non ho fatto niente di strano, non potevo voltarmi dall’altra parte", ha detto lui.

Sulla vicenda è intervenuta anche l'assessora alle pari opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli: "Una violenza nei confronti di una donna è stata sventata alla stazione Ostiense grazie alla prontezza e al coraggio di un tassista romano. Alessandro, meglio noto come “Cremona 35”, ha evitato il peggio. Da assessora alle Pari opportunità voglio ringraziarlo. Come amministrazione stiamo mettendo a punto con le procure e le forze dell’ordine una serie di misure per rendere più efficaci i controlli ed evitare il dilagare della violenza di genere, ma sono fermamente convinta che le prime sentinelle siano proprio i cittadini. In particolare chi vive la città su strada 24 ore su 24 può fare moltissimo. L’esempio di quanto accaduto alla stazione Ostiense ne è la conferma".