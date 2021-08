Il sindaco sale sul palco del concerto di Manu Chao: “Basta assembramenti o stacco la musica” Il sindaco Alessio Pascucci è salito sul palco al concerto di Manu Chao nell’ambito dell’Etruria Eco Festival 2021 e ha sgridato il pubblico. Un centinaio di persone infatti si sono spostate dalle loro postazioni assegnate e si sono messe a ballare, creando assembramenti. “Basta, rimettetevi a posto o stacco la musica”.

A cura di Alessia Rabbai

Assembramenti al concerto di Manu Chao a Cerveteri, Comune sul litorale della provincia a Nord di Roma. L'evento musicale organizzato nell'ambito del cartellone dell'Etruria Eco Festival 2021 dell'estate cerveterana, che si è svolto ieri sera lunedì 16 agosto, ha visto una grande presenza di pubblico. Ma un gruppetto di un centinaio di persone nel corso della serata, preso dai balli e dalla musica, non ha rispettato le regole per il contenimento dei contagi. Si sono spostati dalle loro sedie numerate e si sono messi a ballare in un'area comune. La situazione ha richiesto l'intervento immediato del sindaco Alessio Pascucci, il quale è salito sul palco e ha rimproverato il pubblico, interrompendo il cantante nel bel mezzo della sua esibizione: "Basta assembramenti o stacco la musica – ha detto – serve il rispetto delle regole per chi è morto di Covid, rimettetevi in tre minuti al vostro posto". La folla è stata poi richiamata una seconda volta dalla presentatrice.

"L'Etruria Eco Festival in corso a Cerveteri è uno dei pochi eventi estivi che si sono svolti questa estate nel Lazio e che non si è interrotto neanche l'anno scorso, proprio per sostenere i professionisti che lavorano nel settore della cultura. Grazie un grande lavoro di prevenzione e di programmazione non abbiamo avuto neanche un contagio nelle nostre aree, grazie a quanto investiamo per renderlo possibile in termini di sicurezza" ha spiegato contattato Fanpage.it Pascucci. La zona sulla spiaggia in cui è stato organizzato il concerto infatti, spiega il primo cittadino, è enorme, attrezzata con duemila sedie con posti assegnati, dalla capienza di mille persone e alla quale si accede solo con green pass. "Ieri sera non ci aspettavamo questa reazione da parte del pubblico, che si è alzato per andare sotto al palco e ha creato assembramenti pericolosi per tra trasmissione del Covid-19. È stato mio dovere intervenire". E ha aggiunto: "L'artista è dispiaciuto tantissimo per l'accaduto, non se l'aspettava. Mi ha chiamato e ha detto che finita l'emergenza sanitaria gli piacerebbe tornare".