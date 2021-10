Il sindaco più votato in Italia? Si trova in provincia di Frosinone Giuseppe Sacco, avvocato, 44 anni, è stato eletto per la seconda volta sindaco di Roccasecca con l’89,2% delle preferenze, contro il 10,8% del suo avversario, Bernardo Forte. Un consenso ‘bulgaro’, il più alto d’Italia. “Il mio messaggio di essere il ‘sindaco di tutti’, senza distinzione di colori politici e schieramenti, è stato recepito e di questo sono profondamente orgoglioso”.

Il sindaco più votato d'Italia si trova a Roccasecca, nel Frusinate. Giuseppe Sacco, avvocato, 44 anni, a capo della lista civica ‘Cambiamo Roccasecca‘, ha ottenuto praticamente un consenso bulgaro contro il suo avversario, il candidato Bernardo Forte. Una vittoria schiacciante ottenuta con l'89,2% delle preferenze, mentre Forte si è fermato appena al 10,8%. Tradotto in voti, sono 3925 preferenze contro le 473 dell'avversario. Il numero degli aventi diritto al voto è di circa 4500 persone. Insomma, Giuseppe Sacco ha raccolto quasi tutte le preferenze del comune in cui risiede e che continuerà ad amministrare da primo cittadino.

Sacco (Roccasecca): "Sono il sindaco di tutti"

Per Giuseppe Sacco, di nuovo sindaco di Roccasecca, il merito di questo risultato deriva da "cinque anni di buona amministrazione e giusta politica. Con la mia squadra abbiamo analizzato le cose che avrebbero potuto far alzare il livello di vivibilità' dei cittadini e per questo, utilizzando anche i tanti strumenti che la presidenza del Consiglio e il governo mettono a disposizione dei Comuni, abbiamo attuato un vero e proprio restyling della cittadina. Impianti sportivi nuovi ed a norma fruibili a tutti; scuole sicure; manutenzione e pulizia di strade e piazze sia nel centro che in periferia; rilancio del turismo e del patrimonio archeologico e storico con percorsi a tema e soprattutto la presenza costante della Giunta in Comune durante la pandemia. Nessuno è stato lasciato solo. Il mio messaggio di essere il ‘sindaco di tutti', senza distinzione di colori politici e schieramenti, è stato recepito e di questo sono profondamente orgoglioso".